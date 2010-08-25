Денисова: программа информирования населения о субсидировании провалена

Правительственная программа, направленная на информирование общественности о порядке предоставления субсидий, провалена, заявила экс-министр труда и социальной политики Украины, член партии «Батьківщина» Людмила ДЕНИСОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по ее словам, информационная кампания по оформлению субсидий стоила Пенсионному фонду Украины 40 млн. грн., тогда как на последнее повышение пенсий власть потратила 30 млн. грн.

«С началом нового "сезона" оформления субсидий стало понятно, что правительственная программа, направленная на информирование общественности о порядке предоставления субсидии, провалена», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

По ее словам, на сегодняшний день еще далеко не все пенсионеры получили соответствующие письма с разъяснениями, а те, кто их получил, не понимают, что и как там надо заполнять.

Л.ДЕНИСОВА отметила, что поскольку нет четкого объяснения, как заполнять эту декларацию, пенсионеры просто переписывают образец, вложенный в конверт, и, как правило, пишут неправильную информацию.

Также, по словам экс-министра, пенсионеры заполняют декларацию только на себя, не включая туда всех трудоспособных членов семьи, ведь правительство распространяет информацию, что каждый пенсионер получит субсидию автоматически, без всяческих подтверждений, а это не отвечает действительности.

"Работники служб социальной защиты населения сообщают, что процесс получения субсидий не упростился, а эти информационные письма, которые разосланы пенсионерам, еще усложнили процесс, поскольку из-за массы ошибок приходится заполнять документы несколько раз. Пенсионеры жалуются, что, несмотря на эти информационные открытки, им все равно приходится идти в службы социальной защиты и стоять там в многочасовых очередях, чтобы получить консультацию и оформить документы на необходимую субсидию", - заметила экс-министр труда и социальной политики.

Она информировала, что за субсидиями обратились меньше людей, чем ожидала власть, и правительственные чиновники этим кичатся. В то же время Л.ДЕНИСОВА отметила, что сейчас пора отпусков, к тому же, еще не всем пришли новые квитанции за коммунальные услуги, поэтому люди расслаблены и откладывают процедуру оформления субсидий на потом.

"Я советую не медлить и уже сейчас идти получать консультации и оформлять документы на субсидии. Ведь те деньги, которые закладывались в бюджет 2010 года, рассчитаны на меньшее количество семей, претендующих на субсидию. С повышенными тарифами на газ заложенного ресурса не хватит. Поэтому люди должны быть готовы, что субсидию получат далеко не все, кто в ней нуждается», - отметила Л.ДЕНИСОВА.