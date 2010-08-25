Задолженность по зарплате в Украине сократилась в июле на 13,5%

В Украине задолженность по выплате заработной платы в июле 2010 года сократилась на 13,5% и на 1 августа т.г. составила 1,55 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

В то же время, с начала года задолженность по выплате зарплаты выросла на 5%.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 августа т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве.

В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 августа т.г. составила 285,439 млн. грн. (с начала года выросла на 7,2%, в июле – сократилась на 18,3%), в Луганской – 148,558 млн. грн. (с начала года выросла на 12,2%, в июле – сократилась на 14,5%), в Харьковской – 126,117 млн. грн. (с начала года выросла на 5,5%, в июле – сократилась на 17,3%). На третьем месте по уровню задолженности среди регионов Украины находится Киев – 167,151 млн. грн. (с начала года выросла на 19,1%, в июле – на 4,5%).

В Госкомстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован в 15 областях Украины. Не увеличилась задолженность с начала года в Хмельницкой области (на 1 августа т.г. составила 22,636 млн. грн.), а также Черкасской (23,501 млн. грн.), Тернопольской (12,295 млн. грн.), Полтавской (31,254 млн. грн.), Львовской (81,058 млн. грн.), Запорожской (57,526 млн. грн.), Ривненской (12,264 млн. грн.), Житомирской (47,59 млн. грн.) и Днепропетровской (40,816 млн. грн.) областях и АР Крым (66,771 млн. грн.).

Только в Черновицкой области задолженность по выплате зарплаты на 1 августа т.г. не превышала 10 млн. грн. – 6,566 млн. грн. (с начала года выросла на 15,1%, в июле – сократилась на 6,3%).

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, на 1 января 2009 года задолженность по выплате зарплаты в Украине составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (в апреле Госкомстат уточнил данные по задолженности по зарплате на 1 января и 1 февраля. По предварительной информации, задолженность на 1 января составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн.).

На 1 января 2008 года задолженность по зарплате в Украине составляла 668,7 млн. грн., на 1 апреля – 692,4 млн. грн., на 1 июля – 721,8 млн. грн.