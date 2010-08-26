Надрага: нужен механизм субсидирования - число нуждающихся в них растет

Необходимо отработать механизм оформления субсидий в связи с прогнозами об увеличении количества граждан, которые хотят получить субсидии.

Об этом заявил сегодня во время круглого стола в Киевской городской государственной администрации министр по вопросам труда и социальной политики Василий НАДРАГА.

«Сегодня главный акцент деятельности министерства и правительства в целом – это то, чтобы на местах, с одной стороны, вести разъяснительную работу, а с другой стороны – отработать все. Мы считаем, что с начала августа начинается процесс, который будет продолжаться и дальше, – увеличение количества граждан, которые бы хотели получить субсидию», - сказал В.НАДРАГА.

По его словам, на сегодняшний день субсидию получат 229 тыс. 800 граждан Украины. Но после того как был введен новый механизм оформления субсидий, в органы предоставления субсидий обратилось 243 тыс. 829 граждан.