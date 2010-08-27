Украинские вузы будут переаттестованы?

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет о необходимости проведения переаттестации вузов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на расширенном заседании правительства по вопросам образования.

«По сравнению с 90-м годом, количество высших учебных заведений увеличились в 2,3 раза. Мы имеем в целом 861 высшее учебное заведение, 2,6 млн. студентов. В результате такого абсолютно неадекватного роста мы получили страшную болезнь – размножение дилетантов», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, на фоне экономического падения в прошлом году на 15% в Украине появились «целые армии экономистов, менеджеров, юристов, психологов».

«Откуда у нас могло взяться нужное количество квалифицированных преподавателей для этих специалистов? Каких специалистов они могли подготовить? Для кого они их учат? Эта проблема требует более эффективных систем и требований к качеству высшего образования. В первую очередь, необходимо провести аттестацию высших учебных заведений на соответствие современным требованиям к высшему образованию и провести оценку качества полученных выпускниками знаний», - резюмировал премьер-министр.

Н.АЗАРОВ также считает главной задачей правительства повышения качества образования.

«Президентом Украины поставлена четкая задача – на протяжении десяти лет по крайней мере три украинских университета должны войти в мировой рейтинг 500 лучших высших учебных заведений. Эту задачу мы должны с вами выполнить», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 26 августа на заседании Общественного гуманитарного совета Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украине не нужно имеющееся большое количество заведений образования.

Глава государства привел данные, что сегодня в Украине существуют, в частности, более 15 тысяч дошкольных заведений, около 20 тысяч общеобразовательных школ, 990 профессионально-технических учебных заведений и 861 высшее учебное заведение.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, ни одна из образовательных реформ в предыдущие годы не была реализована в полном объеме и не имела системного характера.