Эксперты: новый механизм субсидирования сложнее

Эксперты считают, что новый механизм предоставления субсидий сложнее существовавшего раньше, и не соответствует рыночным критериям.

Об этом они сказали на пресс-конференции «Предоставление субсидий населению».

«Сама процедура предоставления субсидий стала более сложной, поскольку нужно учесть много нюансов. Теперь для того, чтобы определить стоимость жилищно-коммунальных услуг, отдел субсидий должен обратиться в водоканал, в Киевэнерго, в Киевгаз, а раньше всю эту информацию выдавал ЖЭК», - сказал директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр СЕРГИЕНКО.

По мнению эксперта, новый механизм предоставления субсидий сейчас не является действенным. В то же время он считает, что механизм предоставления субсидий является более социально справедливым, чем дотации. “Дотации получит практически все население. Экономически для государства эффективнее платить лишь части населения, чем дотировать всех - и бедных, и богатых”, - сказал А.СЕРГИЕНКО.

Эксперт по вопросам ЖКХ Татьяна БОЙКО считает нынешний механизм предоставления субсидий “немного лучше”. “Но в любом случае это не рыночный механизм защиты реально бедного населения”, - отметила она.

По ее словам, на сегодняшний день в Украине существуют нерыночные критерии определения малообеспеченных, в первую очередь из-за того, что не учитывается имущество, которое принадлежит человеку. Т.БОЙКО отметила, что это “большая и системная проблема”, решение которой требует составления реестра собственности.

“Если мы говорим о бабушке, которая живет в трехкомнатной квартире на Крещатике, и стоимость ее квартиры свыше 1 млн. дол., то ее уже никак нельзя назвать бедным человеком”, - сказала Т.БОЙКО. Все это, по мнению эксперта, должно учитываться при предоставлении субсидий.

Т.БОЙКО также считает, что помощь от государства должна оказываться адресно малоимущим людям в денежной форме. “Бедные люди должны получать такую денежную помощь, и соответственно, получив эти средства, они сами будут платить и за жилищно-коммунальные услуги, и за транспорт”, - добавила она. Все эти изменения, по мнению Т.БОЙКО, потребуют “сильного изменения мышления и большой политической воли от чиновников”.

Как сообщал УНИАН, 14 июля с.г. правительство утвердило меры по усилению социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг, которые предусматривают начисление субсидий трудоспособным гражданам в случае, если стоимость услуг превышает 15% совокупного дохода и 10% - для нетрудоспособных граждан.

Тогда министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА сообщил, что правительство сократило перечень документов, которые необходимы для начисления государственной помощи. В частности, по его словам, работающие граждане должны предоставить в органы социальной защиты заявление, декларацию о доходах и имущественном состоянии, а также справку о доходах, подтверждающую декларацию.

Министр уточнил, что для неработающих граждан (пенсионеров и инвалидов) достаточно только подать заявление для получения субсидии, а также декларацию о доходах, которая заполняется со слов претендента на получение субсидии.

Постановлением №624 от 21 июля Кабмин утвердил меры по организации работы по предоставлению населению жилищных субсидий по упрощенному порядку.

По данным В.НАДРАГИ, на сегодняшний день субсидию получат 229 тыс. 800 граждан Украины. Но после того, как был введен новый механизм оформления субсидий, в органы предоставления субсидий обратились 243 тыс. 829 граждан.

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства прогнозирует увеличение в 2-3 раза количества семей, которые получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине в этом году в связи с ростом цены на газ.