Эксперт: Пенсионная реформа может стать проблемой для власти на местных

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА считает, что невнятная позиция власти относительно перспектив пенсионной реформы в Украине может существенно ухудшить электоральные перспективы Партии регионов как на предстоящих местных, так и на будущих парламентских выборах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМС, так В.БАЛА прокомментировал усиление дискуссии относительно повышения пенсионного возраста.

«Партия власти однозначно потеряет от непоследовательности реализации пенсионной реформы в Украине. Банальное повышение пенсионного возраста без соответствующей разъяснительной кампании и параллельных действий по повышению социальной защиты населения, может привести к достаточно серьезному падению рейтинга ПР уже на предстоящих местных выборах, не говоря уже о гипотетических внеочередных парламентских выборов. Социология показывает тотальную неготовность населения к подобным социальным новациям - порядка 90% выступают против только уравнивания пенсионного возраста женщин и мужчин», - считает В.БАЛА.

По мнению эксперта, в ближайшее время стоит ожидать от власти введения моратория на все непопулярные движения как в социальной сфере, так и в контексте радикального повышения тарифов на услуги ЖКХ.

«Я думаю, что в ближайшее время технологи власти просчитают электоральную перспективу подобных управленческих решений. И, скорее всего, не смотря на позицию ТИГИПКО и договоренности с МВФ, может быть наложен мораторий как на повышение пенсионного возраста, так и на радикальное увеличение тарифов на услуги ЖКХ», - отметил В.БАЛА.