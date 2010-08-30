Сегодня ВР соберется на внеочередную сессию

Сегодня в 10.00 начнется внеочередная сессия Верховной Рады Украины шестого созыва.

Как сообщает Информационное управление Аппарата ВР, соответствующее распоряжение подписал председатель парламента Владимир ЛИТВИН.

В соответствии с частью второй статьи 83 Конституции Украины, части второй статьи 11 Регламента Верховной Рады в парламенте была зарегистрирована инициатива 174 народных депутатов о проведении внеочередной сессии Верховной Рады Украины шестого созыва.

В соответствии с распоряжением председателя ВР о созыве внеочередной сессии 30 августа, к рассмотрению по предложениям 174 народных депутатов включены такие вопросы:

о проекте закона о внесении изменений в Закон Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей»;

о проекте закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственных гарантиях возобновления сбережений граждан Украины» (о механизме возвращения сбережений);

о выполнении мероприятий социальной защиты населения в связи с формированием тарифов на жилищно-коммунальные услуги.