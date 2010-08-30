Депутаты защитили население от повышения цен на газ и коммунуслуги

Верховная Рада приняла постановление “О социальной защите населения в связи с формированием тарифов на газ и жилищно-коммунальные услуги”, авторами которого являются лидеры фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ и фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ.

"За" проголосовали 244 из 292 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено, что Кабинет министров Украины должен обеспечить:

- уменьшение размера обязательной оплаты за жилищно-коммунальные услуги, включая оплату за газ, с 15 до 10 процентов среднемесячного совокупного дохода для семей, состоящих из пенсионеров, инвалидов и детей до 18 лет, а также с 20 до 15 процентов для других семей, в составе которых есть трудоспособные граждане;

- введение упрощенной системы назначения жилищных субсидий, включая оплату за газ, которая предусматривает освобождение граждан от сбора справок, в частности о составе семьи, стоимости коммунальных услуг для назначения субсидий.

Также правительство должно совместно с местными органами власти осуществить пересчет назначенных на 1 августа 2010 года жилищных субсидий исходя из размеров расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая оплату за сжиженный газ, твердое и жидкое печное бытовое топливо без обращения граждан.

Кабмин также должен обеспечить в соответствии с Законом “О Государственном бюджете Украины на 2010 год” повышение с 1 октября и с 1 декабря 2010 года размеров прожиточного минимума, минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, должностного оклада первого тарифного разряда Единой тарифной сетки для определения окладов работникам бюджетной сферы и осуществления в утвержденные сроки выплаты повышенных пенсий, заработной платы работникам бюджетной сферы и всех видов государственной помощи.

Кроме того, правительство должно в проекте государственного бюджета на 2011 год учесть повышение прожиточного минимума, минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, должностных окладов работников бюджетной сферы с 1 января 2011 года, а при утверждении финансовых планов государственных предприятий на 2011 год - расходы на повышение заработной платы работникам.

Совет министров Автономной Республики Крым, местные государственные администрации, органы местного самоуправления должны обеспечить рассмотрение обращений граждан относительно: назначения жилищных субсидий сверх нормы владения или пользования общей площадью жилья и нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами; предоставления материальной помощи малообеспеченным семьям за счет средств соответствующих местных бюджетов в соответствии с действующим законодательством.

Кабинет министров Украины до 10 октября 2010 года должен информировать Верховную Раду о ходе выполнения этого постановления.