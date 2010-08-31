В Черкасской области создадут сеть государственных аптек

В Черкасской области будет создана сеть государственных аптек и дополнительные пункты неотложной медицинской помощи.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Сергей ТУЛУБ.

К внедрению нововведений побудили многочисленные обращения граждан на горячую линию губернатора и результаты анализа ситуации, сложившейся в медицинской отрасли в области.

“Продажа лекарств стала прибыльным бизнесом, ведь наценка на них достигает 40%. Чтобы обеспечить жителей области качественными, но доступными лекарствами, во всех областных и районных лечебных учреждениях вскоре появятся государственные аптеки, где цены будут максимально снижены”, - заверил С.ТУЛУБ.

По словам председателя облгосадминистрации, уменьшить стоимость лекарств планируется за счет устранения услуг посредников и соответствующей наценки, что позволит сделать продукцию аптечной сети более доступной для рядовых граждан. Такой шаг станет одним из важных механизмов урегулирования ценовой политики на рынке лекарственных средств.

Среди позитивных сдвигов в медицинской отрасли, которые планируется реализовать уже в ближайшее время, С.ТУЛУБ назвал расширение и укрепление материально-технической базы службы неотложной медицинской помощи.

“Уже в ближайшее время в области будет создано 15 дополнительных пунктов неотложной медицинской помощи, укомплектованных необходимым оснащением, автомобилями и специалистами. Сегодня уже осуществлены все расчеты, определены населении пункты, нуждающиеся в наличии подобных бригад”, – отметил С.ТУЛУБ.

По словам губернатора Черкасской области, в настоящее время в области функционирует 80 станций скорой помощи, введение еще 15 позволит существенно повысить оперативность и качество оказания медицинской помощи, ведь максимальное расстояние к селениям будет достигать не больше 12 километров, тогда как сейчас - свыше 30.