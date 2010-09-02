Профсоюз: завтра в Украине и Англии пройдут акции в поддержку требований рабочих ПГОКа

Завтра, 3 сентября, в Киеве, Лондоне и Комсомольске (Полтавская обл.) состоятся общественные акции в поддержку требований рабочих Полтавского горно-обогатительного комбината и в знак протеста против действий администрации комбината, направленных против активистов рабочего движения.

Об этом УНИАН сообщает Всеукраинский профсоюз «Народная солидарность».

В Киеве акция пройдет с 16.00 до 17.00 у офисов парламентских комитетов по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений и по вопросам социальной политики и труда. В Лондоне акцию запланировано провести у офиса головной компании группы Ferrexpo - Ferrexpo plc. В Комсомольске Полтавской области акция должна состояться у проходной Полтавского ГОКа.

Во Всеукраинском профсоюзе «Народная солидарность» сообщили, что протестующие поддержат требования участников акции, которая проходила на Полтавском ГОКе в августе этого года, а именно: повышение заработной платы, уменьшение дневных и месячных норм труда до уровня, который может быть выполнен без нарушения техники безопасности, и возвращение социального и пенсионного обеспечения по «Первому» (или, соответственно, «Второму») списку вредности» всем, кто имеет на них право согласно законодательству.

«Сейчас к первоначальным требованиям рабочих добавились и отказ от перевода карьера ГОКа на так называемый аутсорсинг (подмена реального работодателя привлеченными для вида подставными фирмами), восстановление на работе пяти уволенных по состоянию на сегодня рабочих - активистов комбината, которые являются фигурантами так называемого «черного списка», составленного администрацией предприятия, а также прекращение давления на 10 других лиц, внесенных в «черный список».

Как сообщал УНИАН, 1 августа 2010 года группой работников предприятия была инициирована акция протеста по типу «итальянской забастовки», в результате которой была снижена продуктивность труда и замедлилось выполнение работ по перевозке горной массы и руды в карьере. Перевозка горной массы снизилась на 40%, но перерабатывающие мощности комбината продолжали работать с полной загрузкой, в плановом режиме осуществлялась отгрузка окатышей потребителям. Во время встреч с руководством комбината и области участники и сторонники акции выдвигали следующие требования: вернуть льготы, предусмотренные для работников по Списку №1; повысить в 2 раза зарплату и снизить нормы выработки.

Справка УНИАН. ОАО "Полтавский ГОК" - один из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей, применяемых в черной металлургии и производстве стали.

97,31% акций «Полтавского ГОКа» принадлежит фирме Ferrexpo AG (Швейцария). Ferrxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.