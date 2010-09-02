Защищенные статьи бюджета профинансированы на 100% - Азаров
14:18, 02 сентября 2010Соцполитика
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Защищенные статьи государственного бюджета текущего года за первые 8 месяцев профинансированы на 100%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.
«Все защищенные статьи госбюджета за 8 месяцев текущего года профинансированы на 100%», - сказал Н.АЗАРОВ.
Также он отметил, что в стране своевременно выплачиваются пенсии в полном объеме.
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