Защищенные статьи бюджета профинансированы на 100% - Азаров

Защищенные статьи государственного бюджета текущего года за первые 8 месяцев профинансированы на 100%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Все защищенные статьи госбюджета за 8 месяцев текущего года профинансированы на 100%», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он отметил, что в стране своевременно выплачиваются пенсии в полном объеме.