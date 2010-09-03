Европарламент предлагает усилить ответственность за торговлю людьми

Комитеты Европарламента по вопросам гражданских свобод и прав женщин предлагают усилить ответственность за торговлю людьми.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующие предложения к проекту Директивы ЕС были одобрены в четверг, 2 сентября, на совместном заседании комитетов.

В своих предложениях депутаты отметили, что несколько сотен тысяч людей ежегодно становятся жертвами торговли людьми в странах ЕС. При этом большинство из них используется в сфере интимных услуг (43%) и на неквалифицированных работах (32%).

Проект Директивы детальнее определяет понятие “эксплуатация”. При этом депутаты решили включить в это понятие побуждение людей, зависящих от торговцев людьми, к попрошайничанию и к нелегальному усыновлению детей (включая торговлю беременными женщинами с целью нелегального усыновления их будущих детей третьими лицами).

Кроме того, депутаты считают необходимым ввести в странах-членах ЕС уголовную ответственность покупателей сексуальных и других услуг жертв торговли людьми в случае, если они знали о том, что эти люди являются жертвами.

Проект Директивы также предусматривает последующую гармонизацию законодательства в странах-членах ЕС относительно наказаний торговцев людьми.

Так, по мнению депутатов, такие преступления, как сексуальная эксплуатация, принудительная работа, включая нищенство и рабство, эксплуатация в криминальной деятельности или изъятие органов должны наказываться, как минимум, 6-ю годами заключения.

В случаях, когда такие преступления совершены против особенно уязвимых людей, в частности, детей, людей, уязвимых на почве пола, беременности, инвалидности, умственной недостаточности, или если жертв принуждают к употреблению наркотических веществ или подвергают пыткам или изнасилованиям, минимальный срок лишения свободы должен составлять 12 лет.

По убеждению депутатов, страны-члены ЕС должны обеспечить также конфискацию имущества и активов торговцев людьми для обеспечения помощи жертвам и уплаты им компенсаций.

Депутаты Европарламента также высказались за предоставление большей помощи жертвам торговли людьми и, в частности, обеспечение их размещения, предоставление им медицинской помощи, а также применение механизма защиты свидетелей. При этом в проекте Директивы депутаты считают необходимым отметить, что помощь жертвам торговли людьми должна оказываться независимо от того, какой миграционный статус они имели до, во время и после завершения криминального расследования. После установления факта, что человек является жертвой торговли людьми, страны-члены ЕС должны рассмотреть возможность предоставления такому человеку вида на жительство, а также гарантировать его безопасное возвращение в страну проживания или в страну, которая будет согласна принять такого человека.

Кроме того, депутаты поддержали предложение о создании общеевропейской сети организаций, которые занимаются помощью жертвам торговли людьми, а также о создании общеевропейской “горячей” многоязычной телефонной линии для жертв торговли людьми.

Проект Директивы также предусматривает введение должности Координатора ЕС по вопросам борьбы с торговлей людьми, который будет назначаться Европарламентом и Советом ЕС сроком на 5 лет. Координатор будет обеспечивать сотрудничество между странами-членами, а также будет осуществлять мониторинг ситуации и докладывать о ней европейским институтам.

Предусматривается, что переговоры между Европарламентом и Советом ЕС относительно внесенных депутатами изменений в текст проекта начнутся 14 сентября. Рассмотрение проекта Директивы в сессионном зале Европарламента может состояться до конца года, однако это будет зависеть от хода переговоров.