Количество безработных в мире достигло самого высокого показателя в истории

После мирового финансового кризиса количество безработных в мире в настоящее время достигло самого высокого показателя в истории в 210 миллионов человек.

Об этом сказано в совместном докладе Международного валютного фонда (МВФ) и Международной организации труда (МОТ), передает РИА «Новости».

Спустя два года после начала мирового экономического кризиса во многих странах безработица остается на рекордно высоком уровне. Так, по оценкам МОТ, во всем мире с 2007 года число безработных выросло более чем на 30 миллионов. При этом признаки скорого снижения безработицы практически отсутствуют.

По оценкам МОТ, в ближайшее десятилетие потребуется примерно 440 миллионов новых рабочих мест для новых участников рынка труда, и еще большее количество рабочих мест для ликвидации безработицы, вызванной кризисом.

МВФ добавляет, что восстановление совокупного спроса является одним из наилучших средств для снижения уровня безработицы. При этом, по мнению фонда, в качестве общей стратегии большинству развитых стран не следует ужесточать налогово-бюджетную политику до 2011 года, так как это может подорвать оживление экономики.