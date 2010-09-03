Минэкономики и ПРООН разработали семь целей стратегического планирования Украины

Министерство экономики Украины и Программа развития ООН в Украине разработали 7 целей процесса стратегического планирования и прогнозирования тенденции развития Украины до 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, обновленный национальный доклад «Цели развития тысячелетия. Украина-2010» был презентован сегодня в Киеве.

Доклад включает 7 целей – преодоление бедности, обеспечение качественного образования на протяжении жизни, гендерное равенство, уменьшение детской смертности, улучшение здоровья матерей, ограничение распространения ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, устойчивое развитие окружающей среды.

Обновленная матрица целей развития тысячелетия в Украине состоит из 7 целей, 15 задач и 33 индикаторов.

Она разработана путем прозрачного и открытого процесса стратегического планирования и прогнозирования тенденции развития до 2015 года.

Минэкономики и ПРООН в Украине положили начало процессу пересмотра задач и индикаторов украинских целей развития тысячелетия в июле 2009 года. В этом процессе приняли участие представители правительственных учреждений, научных институтов, деловых кругов и т.п.

Справка УНИАН. Украина присоединилась к «Декларации Тысячелетия» в сентябре 2000 года. Президент Украины подписал ее вместе с лидерами 189 стран на Саммите Тысячелетия ООН.

В 2003 году цели развития тысячелетия были впервые на постсоветском пространстве адаптированы на национальном уровне. Одновременно был введен ежегодный мониторинг выполнения этих задач.

В прошлом году Минэкономики при содействии Программы развития ООН осуществило работу по адаптации глобальных целей на национальном уровне.