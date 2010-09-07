Грищенко обсудил с британскими парламентариями либерализацию визового режима для украинцев

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО обсудил с британскими парламентариями вопрос либерализации Великобританией визового режима для граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, встреча К.ГРИЩЕНКО с руководителем многопартийной парламентской группы дружбы с Украиной Джоном ВИТТИНГДЕЙЛОМ и другими членами этого объединения состоялась вчера в Лондоне.

Во время разговора стороны также отметили важность активизации межпарламентского сотрудничества, которое приобрело дополнительный вес с созданием новой группы дружбы с Украиной после проведения выборов в британский парламент в мае 2010 года.

В центре внимания встречи находились вопросы практической поддержки британскими парламентариями курса Украины на вступление в ЕС.

Комментируя внутриполитическую ситуацию в Украине, министр заверил британских парламентариев в необратимости демократических преобразований, а также проинформировал о внешнеполитических достижениях нашего государства со времени избрания нового Президента.