Во Франции - забастовка против повышения пенсионного возраста. Транспорт парализован

Во Франции профсоюзы проводят сегодня всеобщую забастовку против планов правительства повысить пенсионный возраст на два года – до 62-х лет.

Организаторы заявляют, что в акциях по всей стране примут участие сотни тысяч человек. В связи с забастовкой будет нарушен график работы аэропортов, железных дорог, городского общественного транспорта, передает Радио «Свобода».

C понедельника во Франции бастуют также учителя – они выступают против массовых сокращений и готовящихся реформ в сфере образования.