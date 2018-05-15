Кредит МВФ "отработают" украинские пенсионерки…

Ничего в нашей жизни не меняется. И если в ряде стран такой вывод можно сопроводить вздохом облегчения, то в Украине – сожаления. Подтверждающим моментом является начало работы Верховной Рады, которое ознаменовалось потасовками, блокированием трибуны и митингами протеста. Началось все с требования оппозиции ввести мораторий на повышение тарифов на ЖКУ, в чем Рада отказала, второй день работы парламентариев ничем не отличался от первого. Оппозиция требует введения моратория на повышение пенсионного возраста. По всей видимости, и этому не суждено быть. Вот как раз о выходе на заслуженный отдых и пойдет речь.

Пенсии в подарок от МВФ

Как известно, отодвинуть возможность выйти на пенсию нам собираются продлить в угоду требованиям МВФ. Очередной транш обещанной Международным валютным фондом помощи должен поступить в Украину в начале ноября. При этом Фонд предупредил, что его судьба зависит от того, насколько украинская власть выполнит обещания. Наевшись досыта заверениями прошлого руководства страны, МВФ не собирается в этот раз идти на ступки. Среди условий, которые включают урезание соцпомощи, замораживание повышение зарплат, доведение цены газа для населения до действительного уровня, есть и повышение пенсионного возраста. Все это, по выводам МВФ, должно способствовать выполнению главной задачи - сокращению дефицита бюджета.

Согласно заключенному Меморандуму с Международным валютным фондом, дефицит госфинансов в 2010 году не должен превышать 5,5% ВВП, а в 2011-ом он должен быть сокращен до 3-3,5% - до европейского уровня. Украинское правительство, с учетом угроз МВФ, действовало с несвойственным ему ускорением. В июле был проведен секвестр бюджета-2010, в результате чего его дефицит сокращен с 5,33% до 4,99% ВВП. В том числе были урезаны расходы госбюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда на 3 млрд. грн. – до 26,596 млрд. грн. В дальнейшем все «сократительные» меры будут только прогрессировать. Просто выхода у власти нет, деньги нужны позарез – долги давят.

Что касается повышения пенсионного возраста, то "верхи" аргументируют данные действия следующим образом. Как отмечает вице-премьер Сергей Тигипко, «долги стремительно выросли. С 2007 года, когда было приблизительно 100 млрд. грн. внешних долгов, за два года на начало года мы их нарастили до 316 млрд. грн. (долг вырос с 12% ВВП по итогам 2007 года до 36% ВВП на начало 2010 года)».

«Я могу сказать, что уже эта цифра для нас критична. Нам будет очень сложно обслуживать такой уровень задолженности. Если мы ничего не будем менять, мы придем к ситуации, в которой оказались Греция, Румыния, Венгрия. Это закончится тем, что мы не сможем обсуживать эти долги. Мы включим станок и будут расти цены. Может девальвировать гривня», - заявил С.Тигипко.

Так что, дорогие соотечественники, особенно те, кто настроен скептически, мол, и так до пенсии не доживу, готовьтесь выручать страну. Доходы конкретному пенсионеру отдаление пенсионного рубежа подрежет существенно. Ведь нельзя не вспомнить, что реально "на покой" и исключительно на пенсионные деньги идет не так уж много "возрастных" пенсионеров. На деле очень многие, получая пенсию, продолжают потихоньку работать - а как иначе, если размер пенсии такой, что прожить на нее нереально. А кризис и инфляция еще больше урезали доходы пожилого населения. Разговоры о том, чтобы поставить пенсионера перед выбором - или пенсия, или работа - ведутся уже давно, но пока ни одна власть не рискнула претворить в жизнь эту небезопасную, в первую очередь для имиджа власти, инициативу.

Впрочем, вопросы к власти остаются. В частности, "пересічному" украинцу по-прежнему непонятно, как то, куда деваются запрошенные у «спонсоров» деньги, так и то - насколько в принципе необходимо было влезать в долги всем государством и нельзя ли было обойтись без этого...

Оппозиция - пора за границу

Оппозиция в заботе о «ближнем» (кстати, будучи у власти она все же не пошла на такие радикальные меры, оставив все неприятности, которые рано или поздно должны были бы реализовываться, для нынешней власти) заявляет о беспрецедентном случае «измора» собственного народа.

Главный «противовес» руководящей команде Юлия Тимошенко о пенсионной реформе заявила следующее: "Я думаю, что сегодня в нашей стране только два пенсионера - Азаров и Янукович – действительно счастливы. Как известно, Азаров недавно сказал: “жить стало лучше, жить стало веселее". Это Азарову лучше, а Януковичу – веселее…". При этом она отмечает, что ни одна страна в мире не экспериментирует таким образом над своими гражданами.

А вот тут леди Ю. лукавит...

Европейские страны, которые переживают особо болезненно обрушившуюся на них волну кризиса, вводят строгую экономию госрасходов, одна за другой подымают «пенсионную» планку, так как именно пенсионная система является одним из основных "растратчиков" бюджетных средств.

Последней о таких планах заявила Франция (пенсионный возраст планируется поднять с 60 до 62 лет). Страна погрязла в забастовках и митингах, но даже последняя акция, которая собрала 2,5 млн. человек и фактически «застопорила» транспортную инфраструктуру Франции, никак не повлияла на власть. Она не собирается пересматривать свои меры сокращения дефицита бюджета и относительно внешнего долга. Франция наращивала его более 25 лет, теперь реформы неизбежны. На фоне ухудшения экономической ситуации и непопулярных мер рейтинг президента Николя Саркози опустился до рекордного минимума 30-35%. Но и это не сдерживает руководство страны – другого выхода нет.

***Пенсионный возраст в некоторых странах:



Россия - женщины 55 лет, мужчины 60 лет;



Великобритания - женщины 60 лет, мужчины 65 лет;



Германия - женщины и мужчины 65 лет;



Греция - женщины 60 лет, мужчины 65 лет;



Франция - женщины и мужчины 60 лет;



Швейцария - женщины 64 года, мужчины 65 лет;



Норвегия - женщины и мужчины 67 лет.

Что касается одного из лидеров Евросоюза – Германии, то там еще в конце 2006 года была одобрена реформа, предусматривающая с 2012 до 2019 года постепенное увеличение пенсионного возраста с 65 до 67 лет. В Нидерландах тоже планируют к 2025 году поднять пенсионную планку на два года - до 65 лет. Власти Испании в начале 2010 года объявили о намерении увеличить возраст выхода на пенсию с 65 до 67 лет.

В Австрии намерены к 2024-2033 годам увеличить пенсионный возраст для женщин, уравняв его с мужским (сейчас он составляет 60 лет для женщин, 65 - для мужчин). Аналогичную "уравниловку" собирается провести Великобритания к 2020 году.

В Греции пенсионный возраст намерены поднять, как минимум, на два года - для женщин до 62 лет, а для мужчин - до 67.

Особенно хочется подчеркнуть, что пенсионный возраст 60 лет - один из самых низких в Европе.

В Литве с 2011-2012 гг. планируется увеличивать пенсионный возраст до 65, а потом и до 67 лет. Сегодня в этой стране женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины – в 62,5 года. А средняя продолжительность жизни мужчин едва превышает 66 лет. Дольше всего работают в Японии – до 70 лет, в Израиле – 66. Даже в Мексике, Новой Зеландии и Перу пенсионерами становятся не раньше 65 лет.

Пока негативно относятся к повышению пенсионного возраста в России. Но, скорее всего, кризис с его падением цен на энергоносители заставит и северную соседку призадуматься.

***Согласно прогнозу ООН, к 2050 году средняя продолжительность жизни в мире составит 74 года, а доля людей старше 60 лет возрастет с 11 до 22 процентов. По сравнению с началом XXI века количество пожилых людей через 40 лет увеличится втрое.

Слабый пол - он сильный самый...

Так что, уважаемая оппозиция, Украина в пенсионном вопросе не является белой вороной. Вот только почему у нас начинают с женщин. Эксперты утверждают, что выбор пал на слабый пол, т.к. он живет дольше, чем сильный. То есть, теперь шансы выжить уравняются?..

Что касается «счастливого будущего» для государства в свете повышения «пенсионной» планки, то, согласно данным Доклада Европейского союза и Программы развития ООН под названием "Демографические и финансовые предпосылки пенсионной реформы в Украине: прогноз до 2050 года", нагрузка на плательщиков взносов в 2011-2012 годах снизится к 2020 году до 77% (против нынешних 88%), а в 2020-2030 гг. она возрастет до 80%, однако к существующему соотношению система вернется в 2043 году.

"Согласно второму этапу сценария повышения возраста до 65 лет, эффект значительно меньше в 2011-2030 годах, однако в следующем периоде эффект сценария выравнивается", - отметил докладчик отчета, директор аналитико-совещательного центра Голубой ленты ЕС/ПРО ООН Марчин Свенчицки.

Он же и пояснил «женский» выбор пенсионной реформы. По его словам, согласно результатам исследования, женщины в Украине работают более короткий период времени, чем женщины в других странах, в то время, когда находятся на пенсии дольше. В частности, они удерживают мировой рекорд по соотношению периода пребывания на пенсии и периода работы на ней.

"Однако, повышение пенсионного возраста только для женщин на 5 лет позволит удержать нагрузки пенсионеров на плательщиков взносов на существующем уровне лишь до 2021 г. Таким образом, повышение возраста для обоих полов до 65 лет, как это сделали и многие другие страны мира, является наиболее рациональным для содержания стабильности пенсионной системы и предотвращения ее банкротства", - добавил М.Свенчицки.

С доводами эксперта можно поспорить, но лучше всего все расставит на свои места время. Это оно продемонстрирует состоятельность или нет пенсионных нововведений.

Аналитики и специалисты по-разному оценивают перспективы. Так, народный депутат от БЮТ, министр финансов оппозиционного правительства Андрей Сенченко считает, что «эксперты МВФ, возможно, дают правильные умозаключения и схемы, но они никак не ложатся на традиции социальной политики в нашей стране. Согласие со стороны власти поднять пенсионный возраст в угоду МВФ – это, по сути дела, циничный шаг. Первые, кто от этого должен пострадать, – женщины. Какой процент украинских мужчин в состоянии содержать семью так, чтобы жена занималась воспитанием детей? Мизерный. А это значит, что полноценной мамой, не в смысле рождения, а в смысле воспитания, украинская женщина уже не может стать по определению. Потому что она должна «пахать» наравне с мужчиной. А ребёнок там где-то на продлёнке, в детском саду. Так что – теперь лишить женщину права и возможности стать хотя бы полноценной бабушкой?!»

В Украине ежегодно на пенсию выходят около 300 тысяч женщин. "Это означает – минус 300 тысяч вакансий для выпускников. Оттягивая период выхода на пенсию, вместе с тем поджимает молодежь, выходящая на рынок труда и выбор придется делать: лишить молодежь трудоустройства только потому, что более взрослые люди будут иметь более длительный период трудовой жизни перед выходом на пенсию?", - считает Василий Кострица, представитель МООТ в Украине.

Кроме того, социологи посчитали, что пенсия женщины составляет 68% пенсии мужчины. Средняя продолжительность жизни украинок 73 года. "Она за 26 лет должна наработать столько, чтобы еще саму себя 19 лет после этого содержать на пенсии. Это означает, что должны быть какие-то сумасшедшие начисления на фонд заработной платы. Если мы не повысим пенсионный возраст для женщин, то вся наша пенсионная система вылетит в трубу. А нагрузка на фонд зарплаты (без реформ) на протяжении 10 лет увеличится до 60%", - считает Алексей Кляшторный, председатель центрального координационного комитета Всеукраинского профсоюза.

Директор Института Горшенина Владимир Фесенко предполагает наличие иных аспектов проблемы: «Законопроект о реформе пенсионной системы должен пройти утверждение Верховной Рады. Предполагается, что Кабмин разработает соответствующий законопроект к концу сентября. Когда этот законопроект будет голосоваться? Если до выборов 31 октября, то есть серьезные сомнения, что он будет утвержден Верховной Радой. Коммунисты уже сейчас демонстрируют свою полуоппозиционность по всем социальным вопросам. О неприятии идеи повышения пенсионного возраста неоднократно заявляли и представители фракции Блока Литвина. Даже в Партии регионов не все принимают эту идею. Например, «регионал» и одновременно профсоюзный лидер Василий Хара уверен в том, что это обязательство перед МВФ не будет выполнено».

Именно поэтому он считает, что пенсионная реформа и ряд других не очень популярных социально-экономических решений станут яблоком раздора для правящей парламентской коалиции. «Вряд ли эта коалиция прекратит свое существование, но политическое напряжение внутри коалиции резко возрастет», - подытожил эксперт.

Глядишь, под шумок и неразбериху в Раде вопрос повышения пенсионного возраста будет отложен до лучших времен. Правда, когда у нас они были эти лучшие времена…

Премьер-министр Николай Азаров как-то заявил, что увеличение пенсионного возраста возможно только после обсуждения данного вопроса с общественностью. «И, конечно, мы пойдем на этот шаг», - заверил он. Так что, соотечественники, готовьте предложения Кабмину. Главное - «достучаться» до него…

Елена Быстрицкая (УНИАН)