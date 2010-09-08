Янукович подписал закон о возможности ликвидации райсоветов в Киеве

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О внесении изменений в Закон “О столице Украины – городе-герое Киеве” относительно порядка образования (необразования) районных советов.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 25 августа 2010 года Киевский городской совет по решению 65 депутатов обратился в Верховную Раду с просьбой внести изменения в Закон "О столице Украины – городе-герое Киеве" относительно ликвидации районных советов.

7 сентября ВР приняла соответствующие изменения. В частности, согласно данному закону "О внесении изменений в Закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", районные советы могут образовываться по решению территориальной общины города Киева, принятого путем проведения местного референдума, или по решению Киевского городского совета. Решения территориальной общины города Киева или Киевского городского совета относительно образования (необразования) районных советов должны быть приняты до дня очередных выборов.

Завтра, 9 сентября, в 15.00 состоится пленарное заседание сессии Киевского городского совета, на котором запланировано рассмотреть вопрос о дальнейшем существовании в столице районных советов.