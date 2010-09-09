Пенсионный фонд списал свыше 2 млрд. грн. долга Минуглепрома

Пенсионный фонд Украины списал 2,027 млрд. грн. задолженности по пенсионным отчислениям предприятий, находящихся в управлении Министерства угольной промышленности, которая накопилась за период 2009 – февраля 2010 гг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минуглепрома.

При этом, согласно сообщению, на 1 марта 2010 года задолженность по страховым пенсионным взносам государственного угольного сектора составляла 2,981 млрд. грн.

«В связи с неуплатой отчислений в Пенсионный фонд шахтерам не засчитывался в страховой стаж весь 2009 год и первые месяцы 2010 года. Правительством и Министерством приняты все меры для исправления этой ситуации и обеспечения социальной защиты шахтеров», – отмечается в сообщении пресс-службы.

При списании задолженности ПФУ засчитал трудовой стаж работникам государственных шахт за период с 2009 года по март 2010 года.

Кроме того, в августе предприятия Минуглепрома перечислили на счета фондов социального страхования, в том числе Фонда страхования от несчастных случаев, в счет погашения задолженности, накопленной в период с июля 2009 года по март 2010 года, 21 млн. грн. При этом сумма непогашенной задолженности по этим платежам составила 908,8 млн. грн.

В Минуглепроме также отмечают, что по состоянию на сегодняшний день полностью погашена задолженность по зарплате перед работниками государственных шахт, которая на начало марта составляла 29,1 млн. грн. При этом начисленная в июле т.г. заработная плата шахтерам выплачена полностью.