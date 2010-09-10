Госдепартамент CША обеспокоен состоянием свободы слова в Украине

Государственный департамент CШA обеспокоен состоянием свободы слова в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Уильям БЕРНС в четверг на встрече с украинскими журналистами в Киеве.

"Думаю, существуют вполне обоснованные обстоятельства для беспокойства по поводу состояния свободы слова в Украине", - сказал он.

По словам дипломата, он подробно обсудил вопросы свободы СМИ с общественными активистами. "Мы и дальше будем настойчивы в том, что заявления (украинской власти - УНИАН) должны превращаться в реальные действия. И это не чтение Америкой лекций", - заявил У.БЕРНС.

"Люди говорят о таком вызове, как борьба с коррупцией. А как можно бороться с коррупцией без свободной прессы, которая может привлечь их (коррупционеров - УНИАН) к ответственности, содействовать их подотчетности и освещать те сферы, где существует эта проблема?", - отметил он.

Вместе с тем дипломат признался, что ему не известно о проблемах, которые имел в Украине фонд "Возрождение" известного американского филантропа Джорджа СОРОСА, а также о том, что глава СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ является также владельцем одной из крупнейших медиа-групп в Украине.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября руководство фонда "Возрождение" заявило, что Служба безопасности Украины заинтересовалась сотрудничеством общественных организаций Украины и Международного фонда «Возрождение». В сообщении, размещенном на сайте МФВ, говорится, что “к нескольким общественным организациям Киевской области, выполняющим проекты, которые финансируются фондом "Возрождение", обратились сотрудники СБУ с запросом информации о целях и задача проектов, их финансовой составляющей и оценки их влияния на предвыборную ситуацию в Украине”.