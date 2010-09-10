ФПУ опровергает обвинения в разворовывании профсоюзных здравниц

Федерация профсоюзов Украины опровергает обвинения в свой адрес о разворовывании профсоюзных здравниц.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении ФПУ.

В федерации отмечают, что она в который раз стала объектом провокаций, а публикацию в еженедельнике «Зеркало недели» в ФПУ называют заказной (4 сентября “Зеркало недели” со ссылкой на свои источники сообщило, что депутаты Верховной Рады Крыма готовят проект решения, по которому в Федерации профсоюзов Украины в коммунальную собственность отберут землю под санаториями в АРК. По данным источников, на такой шаг крымские депутаты решились, чтобы у руководства ФПУ не было искушения распоряжаться землей под предлогом "аренды" и "реконструкции" санаторных объектов).

В ФПУ отмечают, что это сообщение в который раз свидетельствует о цинизме, с которым “авантюристы от бизнеса пытаются исказить очевидные вещи, как говорят, из белого сделать черное”. “Местные же чиновники, в частности в АР Крым и других регионах, по-своему толкуют данное Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ поручение местной власти навести порядок в вопросах землепользования, направляя команды проверяющих инспектировать всю хозяйственную деятельность профсоюзных санаториев, которые легально работают и платят налоги государству”, - говорится в заявлении.

В Федерации профсоюзов считают, что все это делается для того, чтобы создать профсоюзам имидж неэффективного владельца, дискредитировать профсоюзы и принять решение о передаче здравниц местной власти. “Такую неудачную попытку в свое время уже делал Закарпатский областной совет депутатов. Сейчас эта работа уже проводится среди депутатов Верховной Рады АР Крым”, - отмечается в заявлении.

”Авторы заказных материалов также не обременяют себя проверкой приведенных ими “фактов” о якобы отчуждении профсоюзного имущества. Очень просто выяснить, что за весь период председательства В.ХАРЫ ФПУ не продала ни одного квадратного метра собственности”, - говорится в заявлении.

В документе также критикуется позиция Сергея САНЧЕНКО, который, как утверждают авторы заявления, фактически уже не занимает должность заместителя председателя ФПУ. (6 сентября С.САНЧЕНКО заявил, что актив Федерации профсоюзов Украины требует смены руководителя ФПУ. В частности, комментируя сообщение СМИ о том, что власть Крыма намерена забрать профсоюзные объекты и перевести их в коммунальную собственность, С.САНЧЕНКО сказал: “Да, до меня также дошла такая информация. Но здесь главное значение имеет не позиция властей Крыма, а то, что профсоюзы докатились до такого жалкого состояния, когда местные элиты осмеливаются на такие действия”. По словам С.САНЧЕНКО, “это же уже не первый прецедент”).

В профсоюзах отмечают, что эти обвинения звучат из уст человека, который в последнее время “неоднократно фигурировал в уголовных делах, и сейчас не дружит с законом”.

“Цель заказчиков статей – создать искусственный скандал как информационный повод, чтобы обвинить руководителей ФПУ в действиях, которые они не совершали, и использовать эту провокацию для развала крупнейшего общественного объединения и приватизации его профсоюзного имущества”, - отмечается в заявлении. При этом немногих беспокоит, подчеркивают в ФПУ, что после достижения “негодяями своей цели – прихватить профсоюзную собственность - простому гражданину Украины негде будет восстановить свое здоровье, реабилитироваться по доступным ценам после инфарктов, инсультов, тяжелых операций. Вопреки попыткам отдельных «рейдеров от власти», которые хотят нагреть руки на «дерибане» профсоюзного имущества, профсоюзные здравницы эффективно работают на здоровье нации, работников, ветеранов труда и их семьи”.

В заявлении отмечается, что “рейдерами” инициировано обращение к правоохранительным органам, чтобы втянуть их для решения вопроса об отчуждении профсоюзного имущества в собственную пользу. Однако, ФПУ имеет в своем распоряжении документы, которые свидетельствуют, что по результатам проверок профсоюзных здравниц органами прокуратуры и внутренних дел не выявлено злоупотреблений, которые нуждаются в возбуждении уголовных дел в отношении руководителей санаторно-курортных заведений.

”Федерация профсоюзов Украины заявляет, что граждане Украины, в т.ч. члены профсоюзов, и в дальнейшем массово будут пользоваться услугами профсоюзных санаторно-курортных учреждений, как пользовались до сих пор”, - отмечается в заявлении.