Исправление ошибок в документах для субсидий не отодвинут срок их получения – Акимова

Задержка оформления документов на получение субсидий из-за исправления ошибок, допущенных в них гражданами Украины, не приведет к отсрочке начала получения субсидий.

Об этом сегодня журналистам сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

Она отметила, что, по последним данным, на получение субсидий подало заявки около 564 тыс. чел., оформили субсидии около 59,5 тыс. чел. и при заполнении документов часто встречаются ошибки. Однако Кабмин, подчеркнула И.АКИМОВА, принял решение, что субсидии люди будут получат после исправления документов, но в соответствии с датой первой подачи документов.

«Кабмин сейчас делает правильные шаги, чтобы все нуждающиеся получили субсидии», - подчеркнула И.АКИМОВА.