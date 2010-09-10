В Киеве улучшат материально-техническую базу скорой помощи к Евро-2012

В Киеве с целью создания необходимых условий эффективной деятельности службы скорой медицинской помощи и медицины катастроф во время проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года утвержден План мер по укреплению материально-технической базы службы скорой медицинской помощи и медицины катастроф на 2010-2011 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

в план мероприятий включена реконструкция здания Киевской городской станции скорой медицинской помощи на ул. Б. Хмельницкого, 37-б; закупка медицинского оборудования для Киевской городской станции скорой медицинской помощи; модернизация автоматизированной диспетчерской системы «Скорая медицинская помощь», создание информационно-аналитической системы «Единое медицинское пространство»; приобретение автомобилей скорой медицинской помощи; приобретение диагностического и гаражного оборудования для технического обслуживания и ремонта автомобилей скорой медицинской помощи; а также продолжение разработки проектно-сметной документации на строительство или реконструкцию подстанций скорой медицинской помощи и определение и отвод земельных участков под строительство подстанций скорой медицинской помощи в Голосеевском, Шевченковском и Подольского районах.

Кроме того, планом мер предусмотрено приобретение рабочей одежды для медицинского персонала и водителей скорой медицинской помощи; а также приобретение аппаратуры и оборудования для оснащения службы медицины катастроф для ее функционирования, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.