Азаров считает, что в Украине происходит дискриминация русского языка

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что в случае принятия Верховной Радой законопроекта «О языках в Украине» будет ликвидирована дискриминация языков национальных меньшинств.

Об этом он заявил в ходе VI Украинского муниципального форума, который проходил в пятницу, 10 сентября, в Ялте (АРК), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

Глава правительства отметил, что законопроект, которым наряду с закреплением за украинским статуса государственного гарантируется свободное использование, развитие и защита других языков, должен быть принят, поскольку ликвидирует факты дискриминации других языков, в первую очередь - русскоязычного населения.

«Тем более, такие задания были поставлены еще в предвыборной программе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА», - сказал премьер-министра.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в ВР был зарегистрирован проект закона "О языках", внесенный представителями коалиции Александром ЕФРЕМОВЫМ, Петром СИМОНЕНКО и Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ. Законопроектом предусматривается, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка с учетом того, что русский язык является родным или повседневно используемым большинством граждан Украины, общепринятым, наряду с украинским, языком межличностного общения на всей территории Украины, одним из официальных и рабочих языков Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО и других международных организаций.