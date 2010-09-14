Малоимущие только выиграют от повышения тарифов на услуги ЖКХ – Близнюк

Председатель Донецкой областной госадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК убежден, что малоимущее население Украины только материально выиграет от повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече с журналистами. По его словам, государство предусмотрело необходимую компенсацию всем гражданам страны с низким доходом. «Государство приняло упреждающие меры и ни один малообеспеченный от этого не пострадает, только выиграет, - сказал А.БЛИЗНЮК. - Но при условии, если он сам своевременно обратится в управление социальной защиты населения. Все остальные, кто имеет достаточный доход, будут платить столько, сколько это стоит».

Губернатор отметил, что сегодня при начислении субсидий для населения снижен процентный порог на платежи.

«На сегодняшний день государство приняло решение о снижение порога платежей от дохода населения. То есть, если вчера пенсионер, получая 1 тыс. грн. пенсии, предположим, ему начисляли за коммунальные услуги 400 грн., он платил 15% от этой суммы, а сегодня он будет платить 10%, то есть, на 5% меньше. И человек совсем не страдает от этого. Это принципиально важно... Остальное будет компенсировать государство», - объяснил А.БЛИЗНЮК.