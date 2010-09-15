Минимальная помощь безработным с 1 сентября составит 480 грн.

Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы установил с 1 сентября этого года минимальную помощь безработным на уровне 480 грн.

Это предусматривается постановлением правления фонда от 19 августа 2010 года №190, зарегистрированном в Министерстве юстиции 7 сентября 2010 года №790/18085. Текст документа размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно постановлению, для лиц, которые в течение года до момента потери работы работали меньше 26 календарных недель, а также для лиц, желающих восстановить деятельность после длительного (более 6 месяцев) перерыва, устанавливается минимальный размер помощи по безработице: с 1 сентября 2010 года – 480 грн., с 1 октября – 490 грн., с 1 декабря – 500 грн.

Кроме того, для застрахованных лиц, которые в течение года до потери работы работали в условиях полного или неполного рабочего дня не менее 26 календарных недель и платили страховые взносы, устанавливаются такие минимальные размеры помощи по безработице: с 1 сентября 2010 года – не меньше 665 грн., с 1 октября – не меньше 680 грн., с 1 декабря – не меньше 700 грн.