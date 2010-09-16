До 29 октября подключение сигнализации Госслужбы охраны будет стоить 1 грн.

С 15 сентября по 29 октября в рамках социальной акции Государственной службы охраны «Квартира под охрану» монтажные работы и подключение на пульт охраны ГСО будут стоить 1 гривну.

Об этом говорится в полученном УНИАН сообщении Департамента связей с общественностью МВД Украины.

"Как показывает опыт Государственной службы охраны, уже один только факт наличия охранной сигнализации заставляет отказаться от преступления 50% квартирных воров. Остальные 50% почти в полном составе оказываются в служебной машине ГСО, а позднее - в райотделе", - говорится в сообщении.

В МВД также отмечают, что в этом году от краж пострадали хозяева 26 тыс. 33 квартир во всех регионах Украины. Значительное количество этих преступлений раскрыто, но не всегда можно вернуть украденное и восстановить чувство безопасности, констатируют в ДСО.

"Согласно ежегодной статистике, большинство таких краж приходится на летние месяцы (период отпусков) и праздники - Пасхальные, Новогодние и т.д. - когда многие уезжают, оставляя свои дома без присмотра", - сообщает милиция.

В этом контексте департамент приводит аргументы в пользу услуг ГСО. «Существует и другая статистика: из 100 тыс. квартир, находящихся под надежной охраной ГСО, в 2010 году ни одно не было обворовано. Подразделениями Службы за восемь месяцев этого года предотвращено 26 попыток проникновения в охраняемые квартиры, а 29 злоумышленников задержаны «на горячем», - говорится в сообщении.