В ближайшее время не введут второй уровень пенсионного обеспечения – Минтруда

Проблемы с финансированием солидарной системы пенсионного обеспечения не позволят ввести второй уровень обеспечения (накопительный) в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола заявил заместитель министра труда и социальной политики Владимир МАТВИЙЧУК.

Вопрос введения второго уровня пенсионного обеспечения требует доработки, отметил он. По мнению В.МАТВИЙЧУКА, его введение возможно не раньше чем с 1 января 2012 года.

Замминистра также предлагает правительству при внесении на рассмотрение парламента проекта бюджета на 2011 год внести проект закона о введении второго уровня пенсионной системы в Украине.

Он отмечает, что одной из проблем в данной сфере остается определение размеров взносов в негосударственные пенсионные фонды, что предусматривает второй уровень пенсионного обеспечения. На сегодня предлагается отчислять от 2% до 7% от заработной платы. Однако, по словам В.МАТВИЙЧУКА, такие отчисления позволят лишь покрывать расходы на их размещение и инфляцию.

Также необходимо определить соотношение доли взносов со стороны работодателей и застрахованных лиц. В частности, после введения второго уровня пенсионного обеспечения, говорит В.МАТВИЙЧУК, заработная плата не должна сокращаться за их счет.

Кроме того, на сегодня есть два предложения по администрированию взносов: перечисление работодателем средств непосредственно в негосударственные пенсионные фонды или же перечисление средств в Пенсионный фонд, который будет перераспределять эти средства в государственный и негосударственные фонды.

Справка УНИАН. В Украине пенсионная реформа внедряется путем принятия законов Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (№1058-IV от 9 июля 2003 г.) и «О негосударственном пенсионном страховании» (№1057-IV от 9 июля 2003 г.).

Пенсионная реформа предусматривает введение трехуровневой системы пенсионного обеспечения. Для создания второго уровня пенсионной системы необходимо уменьшить процент отчислений для первого (обязательного) уровня и направить эти средства на второй (накопительный) уровень.