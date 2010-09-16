В Волынской области проведут эксперимент: льготникам введут адресные выплаты

В Волынской области будет проведен эксперимент по предоставлению льгот в денежной форме по оплате электроэнергии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской облгосадминистрации, этот вопрос рассматривался сегодня во время заседания Правительственного комитета по вопросам развития отраслей экономики и научно-инновационной политики под председательством первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА.

На заседании комитета рассматривался вопрос «О проведении в Волынской области эксперимента по предоставлению льгот в денежной форме по оплате электроэнергии». Как сообщил на заседании глава Волынской облгосадминистрации Борис КЛИМЧУК, проект постановления разработан как эксперимент возможного реформирования системы льгот для повышения эффективности их предоставления наиболее социально уязвимым слоям населения. Действующая в настоящее время система льгот введена еще в начале 90-х годов. Существующий порядок основан на принципе возмещения расходов предприятиям, предоставляющим услуги льготникам, а не людям, которые нуждаются в помощи государства. Введение же адресных выплат льготникам будет способствовать усилению их социальной защиты.

Согласно данным Единого государственного автоматизированного реестра льготников, право на льготы, в частности на электроэнергию, имеет треть населения Волыни. Внедрение эксперимента по предоставлению этой льготы в денежной форме обеспечит принцип социальной справедливости, упростит порядок предоставления льготы, будет стимулировать экономное потребление электроэнергии. Предложенный на рассмотрение членов комитета проект постановления согласован без замечаний с министерствами финансов, экономики, труда и социальной политики, юстиции, Главным контрольно-ревизионным управлением и Государственным казначейством Украины, сказано в сообщении.

Члены правительственного комитета одобрили предложенный проект постановления. На ближайшем заседании Кабинета министров Украины ожидается его утверждение. И уже в ІV квартале этого года волынские абоненты, которые используют элекроэнергию на льготных условиях, смогут получить от государства «живые деньги» и рассчитаться за реально потребленные ими услуги.