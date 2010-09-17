Уровень безработицы в Украине намерены сокращать по методологии МОТ

Уровень безработицы в Украине в следующем году будет сокращен на 1-1,5% по методологии Международной организации труда (МОТ) - до 7,5-8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель министра труда и социальной политики Украины Константин ВАЩЕНКО.

«После волны кризиса все-таки у нас основная волна сокращений и проблем, связанных с безработицей, сегодня прошла», - отметил он.

По словам К.ВАЩЕНКО, на сегодня, согласно данным МОТ, уровень безработицы в Украине составляет 9%.

«Я думаю, что мы на 1-1,5% в следующем году улучшим ситуацию», - сказал К.ВАЩЕНКО.

При этом он отметил, что основной фактор, влияющий на уровень безработицы, не в социальной сфере, а в экономической.