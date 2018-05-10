По безработице ударим лозунгами и «липовыми» цифрами

Украинский потенциал по разработке ноу-хау уникален, особенно в контексте рынка труда: вузы без тормозов штампуют армии претендентов в безработные, конкуренция при трудоустройстве «подслащивается» коррупцией, а потерявшие рабочие места совершенно выпадают из поля зрения государства, если рассматривать ситуацию с компенсацией - с учетом полного финансового фиаско в Украине ее и приблизительно помощью назвать нельзя. К этому можно добавить пенсионную «реформу», которая застопорит еще на годы высвобождение рабочих мест. Что касается биржи труда, то пробиться на учет в центр занятости – счастье далеко не для каждого. Кабмин определился, как в таких условиях действовать, утвердив государственную социальную политику на 2010-2011 годы. Но, ознакомившись с документом, приходишь к выводу – бороться с перечисленными «отстойными» явлениями будут общими фразами, а не прогрессивными реформами. Как результат получим банальный отчет, выписанный нейтральными фразами и неподкрепленными реалиями цифрами…

Безработица в цифрах и красках

Утвержденные правительством основные направления реализации государственной политики занятости на 2010-2011 годы (утверждено постановлением КМУ 8 сентября 2010 г. №831), как любой подобный документ, не предусматривающий особых «последствий», пестрят прогнозами уровня безработицы, основанными на выполнении размыто выписанных мер. Так, согласно документу, в среднем за год, то есть до конца 2011-го, планируется увеличить численность работающего населения с 20,3-20,5 млн. человек до 20,4-20,6 млн. (с 57,4-58% до 57,7-58,3%).

Все расчеты проведены по методологии Международной организации труда (МОТ), а не украинского Госкомстата. Последний, к слову, в последнее время не перестает радовать данными о последовательном сокращении уровня безработицы. Хотя, совершенно понятно, что такая статистика подается с учетом снижения негативного фактора правды. Складывается впечатление, что цифры ведомства - показатели, сделанные «на глаз» супер-оптимистом.

Относительно методологии МОТ, то армия уволенных и неработающих, которая на сегодня составляет 1,8-1,9 млн. человек, будет сокращена в среднем до 1,7-1,8 млн. (с 8,1-8,4% до 7,6-8,1%). А теперь принципы искоренения «зла»: первый – минимизация влияния кризиса на состояние национального рынка труда. После массовых увольнений с осени 2008-го и почти до конца 2009-го, то есть, после двухлетнего «трудового застоя» на предприятиях, в конторах и офисах демонстрировать борьбу с влиянием кризиса все равно, что драться с тенью…

Второе действо – расширение применения труда за счет создания рабочих мест с надлежащими условиями. Об этом говорить, по крайней мере, лицемерно. Ведь надлежащими условиями труда в стране могут похвастаться разве что верхи, которые и являются авторами политтворения. Конечно, у нас есть успешно работающие социально ответственные компании. Но, как показывает практика, в большинстве случаев украинцы даже в судах, о честности которых можно говорить бесконечно, не могут добиться положенных компенсаций за «специфические» условия труда. К этому можно добавить огромное количество исков в международные суды, которые выносят решения в пользу украинцев. Правда, их претворения в жизнь можно ожидать вечность…

Действительно, давно пора на законодательном уровне ввести ответственность работодателей, чье отношение к труду работников все чаще является недобросовестным. Недооценка рабочей силы, и квалифицированной в том числе, в Украине в моральном и материальном плане зашкаливает. А заверения некоторых экспертов, что хороший работник с большим стажем всегда найдет себе достойное место, можно подвергнуть сомнению. У нас при принятии на работу «блат» играет значительно большую роль, чем умение и навыки. Это же можно сказать и об уровне зарплаты. Что касается «глухих» регионов, то там, в отличие от столицы и других милионников, найти работу, да еще у «добренького работодателя, - в принципе недосягаемая мечта…

Продолжать критику социальной политики власти не стоит, поскольку остальные ее направления можно реализовать исключительно в «тепличных» условиях – при хрустальной честности власти, работодателей и судов, что является практически недосягаемой целью.

Поговорим о Пенсионном фонде – лакмусе состояния кошелька как работающих, так и пенсионеров. Принцип его работы – те, кто трудятся, перечисляют деньги, а уже оттрудившиеся – «заслуженное вознаграждение». Как отметил председатель правления Пенсионного фонда Борис Зайчук, в течение 2009 года в Украине количество работающих сократилось на 1 млн. граждан(!), а только «за первое полугодие т.г. мы имеем (число работающих граждан – авт.) минус 98 тыс.».

Понятно, что данное положение дел - дополнительная нагрузка на госслужбу занятости, но в большей степени на бюджет Пенсионного фонда, который давно трещит по швам. В планах власти, вернее по требованию МВФ, дефицит ПФ необходимо ликвидировать. Вот тут-то и поможет пенсионная реформа. Жаль, что среднему статистическому украинцу от нее не стоит ждать «пряников».

Что собирается делать власть, рассказал вице-премьер Сергей Тигипко. По его данным, в Украине 67% пенсионеров получают пенсию до 1000 грн. Как же поднять выплаты при «худеньком» ПФ? По его словам, дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2008 году составлял 17 млрд. грн., в текущем году его удалось снизить с 29 млрд. грн. до 26 млрд. грн. Однако для устранения дефицита бюджета ПФ необходимо принять ряд мер, в частности, ограничить максимальный размер пенсий, увеличить пенсионный стаж, внедрить стимулы для работников, чтобы они оставались работать после достижения пенсионного возраста, а также рассмотреть вопрос о введении индикативных заработных платах.

Кроме того, отметил С.Тигипко, для введения в Украине второго уровня пенсионного обеспечения необходимо развивать фондовый рынок, а также направлять социальную политику на легализацию заработных плат. Идея неплохая, но все зависит от конкретных мер по ее реализации.

И еще один фактор украинского рынка труда. По данным Б.Зайчука, «в июле 3,6 млн. граждан имели заработную плату на уровне 509 грн.». Но тут, как говорится, без комментариев…

«Безработные» прогнозы

Основными проблемами на рынке труда на сегодня остаются - низкая квалификация соискателей (одна из причин – ненадлежащий уровень подготовки специалистов в высших учебных заведениях), сокращение вакансий (на фоне закрытия предприятий и падения объемов производства), неконкурентная в плане трудового опыта молодежь. По данным Государственной службы занятости, в течение 2009 года на учете числились 975,5 тыс. человек в возрасте до 35 лет, в том числе 74,1 тыс. выпускников высших и профессионально-технических учебных заведений. Остается добавить низкий уровень оплаты труда (2/3 украинцев получают заработную плату ниже средней – 2 373 грн.) и получится хороший коктейль из плохих и еще хуже предпосылок для нашего розового будущего.

К тому же решить проблему безработицы не означает поставить крест на зарплатных долгах предприятий. Понятно, что они ежеквартально будут расти, а если даже и удастся немного сократить, то «тягаться» с инфляцией и курсовыми неустойками, которые допустимы в Украине, такому сокращению пока не удается. А еще нужно добавить «вынужденные» отпуска и "за свой счет", временную занятость, сезонные работы и другие особенности рынка труда, на которые власть закрывает глаза.

Кроме того, в недалеком будущем количество вакансий на рынке сократится за счет повышения пенсионного возраста для женщин. По разным подсчетам, это до 300 тыс. мест в год. Как будут обстоять дела на практике, скорее всего, выяснить можно будет уже после местных выборов, ведь непопулярные меры рейтингов не повышают…

Проблемы не решаются, а «заговариваются»

Хоть Госслужба занятости и выполняет свои обязанности, активно реализуя программы по переподготовке кадров, относительно всевозможных компенсаций и т.д., данных мер однозначно недостаточно для кардинального изменения ситуации на рынке труда. Менять необходимо сами подходы к существующим проблемам. Однако об этом речь пока не идет, некогда прерваться в плаче по поводу Пенсионного фонда. А как его можно наполнить, если количество трудоспособного населения постоянно сокращается. Плюс к этому, представитель Института демографических и социальных исследований Лидия Ткаченко добавляет, что без существенного роста уровня рождаемости солидарная система пенсионного обеспечения не имеет смысла.

Получается замкнутый круг – бюджетные проблемы ПФ решаются только путем увеличения отчислений в него, то есть, легализацией зарплат, а главное, их ростом. На деле последний механизм нежизнеспособный, а значит света в конце тоннеля нет. Ведь решить проблему путем повышения пенсионной планки для украинок не видится возможным. Вероятно, копать нужно глубже, а власти не до того, пока роет на поверхности. И как долго это будет продолжаться? Когда на улицах во время рабочего дня будут прогуливаться не молодежь, попивая пиво и «оттягиваясь», а бабушки с внуками, а перспективные и образованные молодые специалисты для них вечерком после работы привезут в багажнике своих авто различные вкусности и остальные заказы. Чего еще душе угодно…

Юлия Главацкая (УНИАН)