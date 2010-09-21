Создана рабочая группа Кабмина и профсоюзов по вопросам соцзащиты

Для достижения взаимопонимания в вопросе социальной защиты населения создана рабочая группа в составе специалистов Кабинета министров, других органов власти и профсоюзов.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, в понедельник, 20 сентября, состоялась консультативная трехсторонняя встреча представителей правительства, Международного валютного фонда и профсоюзов, в которой приняли участие вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО, председатель Федерации профсоюзов Украины Василий ХАРА, постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Макс АЛЬЕР, национальный координатор Международной организации профсоюзов Василий КОСТРИЦА. Во встрече также приняли участие представители министерств, Национальной комиссии регулирования электроэнергетики и НАК «Нафтогаз Украины».

Во время встречи обсуждался пакет важных социальных вопросов, в частности, особенности реализации социально-экономической политики с учетом обязательств, взятых Украиной перед МВФ. Особое внимание было сосредоточено на целесообразности повышения пенсионного возраста для женщин и обоснованности повышения тарифов на газ для населения.

С целью достижения большего взаимопонимания в этих вопросах по инициативе С.ТИГИПКО было решено создать совместную рабочую группу в составе специалистов Кабинета министров, центральных органов исполнительной власти, ФПУ, других профсоюзов, объединений работодателей и с привлечением, в случае необходимости, представителей Международного валютного фонда.

Для улучшения координации работы и обмена информацией стороны решили использовать общую информационную базу.

«Мы должны использовать в работе единую информационную базу, что значительно облегчит поиск взаимоприемлемых решений и компромиссов для решения острейших социальных вопросов», - отметил вице-премьер-министр.

Он и представители профсоюзов согласились с целесообразностью дальнейшего конструктивного взаимодействия и разработки альтернативных механизмов компенсаторов бюджетных затрат.

«С помощью бюджетных механизмов и стимулирования бизнеса мы выйдем на стабилизацию экономической ситуации и не будем перекладывать на людей финансовые проблемы государства», - сказал С.ТИГИПКО.

Вице-премьер убежден, что конструктивный диалог правительства с профсоюзами будет способствовать сохранению социального согласия в обществе.