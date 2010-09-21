Израиль ожидает увеличения вдвое туристического потока из Украины

Израильская сторона надеется на увеличение примерно вдвое туристического потока из Украины в Израиль со вступлением в силу - а это произойдет, как ожидается, в конце января - начале февраля - договора о безвизовом режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый секретарь посольства Государства Израиль в Украине Марк ДОВЕВ на брифинге для журналистов в Севастополе, посвященном открытию „Дней культуры Израиля в городе Севастополе”.

„После введения вначале следующего года безвизового режима между Украиной и Израилем, мы - я говорю об израильской стороне - надеемся на увеличение в два раза потока украинских туристов в нашу страну. Туризм для Израиля, если и не самая основная, то уж точно одна из важнейших статей дохода в госбюджет страны. Туризм для нас очень важен: государство осуществляет огромное инвестирование в развитие туризма Израиля. Это - новые рабочие места, это налоги в госбюджет, это имидж Израиля”, - сказал М.ДОВЕВ. По утверждению дипломата, в Израиле уже готовятся к увеличению туристического потока из Украины.

Первый секретарь посольства не назвал абсолютные цифры, вместе с тем, отметил: „порядок цифр на сегодня - это десятки тысяч. Максимальное число украинцев посетило Израиль в 2008 году. Это был докризисный год. Пока мы не вернулись к тем, максимальным, показателям. Но мы к тем показателям приближаемся, и надеемся, что в 2011 году количество туристов из Украины значительно увеличится”.

Он добавил, что «в начале октября Киев и Одессу с рабочими визитами посетит министр туризма Израиля. В повестке дня - укрепление связей между двумя странами».

М.ДОВЕВ напомнил, что 21 июля текущего года министрами иностранных дел Украины и Израиля был подписан договор о безвизовом режиме для граждан, пользующимися гражданскими паспортами (для граждан, пользующихся служебными и дипломатическими паспортами, безвизовый режим существует уже несколько лет - УНИАН). «Этот договор должен пройти вторичную ратификацию в Украине и в Израиле. В Украине он уже прошел вторичную ратификацию. В Израиле процесс пока не завершен. В десятых числах октября наш парламент возвращается с парламентских каникул. После этого наш парламент должен будет утвердить этот договор. И с момента вторичной ратификации нашим парламентом должно пройти 90 дней для оформления технических моментов подготовки безвизового режима», - сказал М.ДОВЕВ. Как считает дипломат, с учетом упомянутых процедур, «где-то в конце января - начале февраля безвизовый режим между нашими странами вступит в действие».