Германия вводит "электронный вид на жительство"

Министерство внутренних дел ФРГ планирует ввести для иммигрантов, проживающих на территории страны и не являющихся гражданами ЕС, "электронный вид на жительство", для получения которого им предстоит сдавать отпечатки пальцев в федеральное ведомство по делам иностранцев. Об этом сообщает DW-WORLD со ссылкой на издание Welt.

Новый вид на жительство будет иметь вид пластиковой карты с чипом, на котором помимо отпечатков пальцев также будет храниться цифровая фотография владельца удостоверения. По словам министра внутренних дел Томаса де Мезьера, данная мера должна помочь более эффективно бороться с нелегальной миграцией.

Электронный вид на жительство, максимальный срок действия которого составит десять лет, по предварительной информации, начнут постепенно выдавать уже с 1 мая 2011 года. Перед этим министерство еще до конца 2010 года намерено протестировать новое удостоверение в 19 филиалах ведомства по делам иностранцев, в том числе в Дрездене, Галле, Мюнхене, Кельне и Нюрнберге.

Согласно недавнему исследованию статистической службы ЕС Eurostat, Германия оказалась на первом месте по числу проживающих на ее территории иностранцев, как граждан ЕС, так и выходцев из других государств за пределами Евросоюза. Всего в странах ЕС проживает 31 миллион иностранцев, из них более 7 миллионов приходится на Германию.

Напомним также, что с ноября 2010 года в ФРГ вводятся новые электронные удостоверения личности для самих граждан Германии. Помимо фотографии, на встроенном RFID-чипе в зависимости от пожелания владельца также могут храниться биометрические данные, в том числе отпечатки двух пальцев.

Новое удостоверение позволит осуществлять онлайн покупки, скачивать музыку и пользоваться им как пропуском при проходе на работу. На удостоверении будет храниться электронная подпись, которая позволит заверять договоры и другие документы через интернет. Кроме того, в него будет встроена функция электронной идентификации владельца eID (electronic Identity), которая даст пользователю возможность в случае необходимости подтвердить свою личность в Интернете.