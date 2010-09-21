ВР ратифицировала Конвенцию Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми

Верховная Рада Украины приняла Закон «О ратификации Конвенции Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 312 из 422 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Конвенция Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми подписана в Варшаве 16 мая 2005 года. От имени Украины Конвенция подписана 17 ноября 2005 года.

В документе отмечается, что выполнение положений этой Конвенции Сторонами, в частности принятие мер для защиты и поддержки прав жертв, гарантируется без дискриминации по какому-либо признаку, например полу, расе, цвету кожи, языку, религии, политическим или другим убеждениям, национальному или социальному происхождению, принадлежности к национальному меньшинству, имущественному состоянию, рождению или другому статусу.

В соответствии с Конвенцией, каждая Сторона вводит и (или) укрепляет эффективную политику и программы предотвращения торговли людьми при помощи таких средств, как: исследования, информирование, кампаний по повышению осведомленности и образовательных кампаний, социальных и экономических инициатив и учебных программ, в частности для лиц, подверженных риску торговли людьми, и для профессионалов, которые имеют отношение к проблемам торговли людьми.

Каждая Сторона принимает соответствующие меры, которые могут быть необходимыми для обеспечения легальной миграции, в частности путем распространения точной информации соответствующими службами относительно условий законного въезда на ее территорию и пребывания на ней.

Кроме того, каждая Сторона принимает законодательные или другие соответствующие меры для предотвращения, насколько это возможно, использования транспортных средств, которые эксплуатируются коммерческими перевозчиками, для совершения правонарушений, определенных в соответствии с этой Конвенцией. Где это целесообразно и без вреда для соответствующих международных конвенций, такие меры включают введение обязанности коммерческих перевозчиков, в частности любой транспортной компании или владельца или оператора любого транспортного средства, удостовериться, что все пассажиры имеют проездные документы, необходимые для въезда в принимающее государство.

Каждая Сторона защищает личную жизнь и личность жертв. Данные личного характера о них хранятся и используются в соответствии с условиями, предусмотренными Конвенцией о защите лиц относительно автоматизированной обработки данных личного характера.

Каждая Сторона принимает меры для гарантии, в частности, того, что данные о лице или подробностях, которые позволяют идентифицировать ребенка – жертву торговли людьми, не стали общеизвестными через средства массовой информации или любым другим путем, кроме исключительных обстоятельств, когда это нужно для облегчения поиска членов семьи или для обеспечения иным образом благополучия и защиты ребенка.

Каждая Сторона должным образом учитывает потребности жертвы в безопасности и защите.

Кроме того, каждая Сторона оказывает необходимую медицинскую или другую помощь жертвам, которые на законных основаниях проживают на ее территории, не имеют адекватных ресурсов и нуждаются в такой помощи.

Также каждая Сторона вводит правила, по которым жертвам, которые на законных основаниях проживают на ее территории, разрешается доступ к профессиональной подготовке, образованию и рынку труда.

Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем законодательстве период реабилитации и обдумывания в течение по крайней мере 30 дней, если есть достаточные основания считать, что соответствующее лицо является жертвой. Этот период должен быть достаточным для такого лица, чтобы пройти реабилитацию и избавиться от влияния торговцев и (или) принять обдуманное решение о сотрудничестве с компетентными органами. В течение этого периода должна быть исключена возможным издания любого приказа о высылке этого лица. Это положение не препятствует деятельности компетентных органов на всех стадиях соответствующих процессуальных действий на национальном уровне и, в частности, во время расследования и судебного преследования правонарушений в этой сфере. На протяжении этого периода Стороны предоставляют соответствующим лицам разрешение на пребывание на своей территории.

Когда Сторона возвращает жертву в другое государство, такое возвращение осуществляется с соблюдением прав, безопасности и достоинства этого человека и статуса любых процессуальных действий, связанных с тем фактом, что это лицо является жертвой; и желательно, чтобы возвращение было добровольным.