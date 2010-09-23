2011-й будет объявлен годом решения проблем, вызванных Чернобылем – Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что 2011 год в нашем государстве будет объявлен годом решения проблем, вызванных Чернобыльской катастрофой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Нью-Йорке по результатам встречи с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций ПАН Ги Муном.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил о достижении договоренности, что «под флагом ООН в Киеве (в апреле 2011 года - УНИАН) будет проведена международная конференция, посвященная 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы».

«Это для нас трагическая дата, и мы обязаны не только подвести итоги того, что произошло, но и обязано все сделать, чтобы эта территория была безопасной, а пострадавшие люди получили необходимую помощь», - отметил глава государства.

Он также сообщил, что «2011 год должен быть посвящен решению чернобыльских проблем в Украине».

«Мы будем его объявлять именно таким годом», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь, Генсек ООН ПАН Ги Мун отметил позитивные сдвиги, которых Украина достигла в своем развитии на протяжении последнего времени, и заверил, что лично примет участие в конференции по случаю 25-й годовщины аварии на ЧАЭС.

«Мы высоко ценим участие Украины в программах ООН, в частности, в миротворческой деятельности», - заявил он.