Размер дотаций в Пенсионный фонд составит 26 млрд. грн.

Размер дотаций в Пенсионный фонд в этом году составит 26 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на инвестиционном форуме, организованном компанией BG Capital, вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

По его информации, уже в следующем году размер дотаций в Пенсионный фонд может вырасти до 37 млрд грн. Как отметил вице-премьер, для того, чтобы сократить дефицит Пенсионного фонда, правительство планирует до 2012 года запустить второй и третий уровни пенсионного обеспечения.

С.ТИГИПКО также отметил, что правительство планирует в 2010 и 2011 годах сокращать свои административные расходы на 10% ежегодно. В следующем году также планируется выйти на прибыльную деятельность НАК «Нафтогаз Украины». В этом году его дефицит ожидается на уровне 7,4 млрд. грн.

Вице-премьер-министр напомнил, что дефицит бюджета на 2011 год планируется на уровне 3,5%. Он также выразил надежду, что правительству удастся выполнить заложенные бюджетные показатели.