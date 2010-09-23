Профильный комитет одобрил законопроект Фельдмана о пенсиях для украинцев за границей

Парламентский комитет по вопросам социальной политики и труда одобрил законопроект народного депутата Александра ФЕЛЬДМАНА о пенсионном обеспечении украинцев, проживающих за границей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, Комитет принял решение рекомендовать парламенту принять в первом чтении законопроект А.ФЕЛЬДМАНА и Олега ГЕЙМАНА № 6695 «Об обеспечении конституционных прав на получение пенсии гражданами Украины, проживающими заграницей».

В частности, законопроектом предлагается привести в соответствие с Конституцией Украины нормы действующих законов, согласно которым, гражданам Украины, выехавшим за ее пределы, прекращается выплата трудовых пенсий. Таким образом, граждане Украины, которые имеют право на получение пенсий, смогут получать положенную им пенсию, проживая за границей.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, существующие в настоящее время ограничения по выплате трудовых пенсий гражданам Украины, не только абсурдны, но и антиконституционны. «По отношению к пенсионерам, которые проживают за границей и не получают ни копейки из заработанного, на сегодняшний день, наше государство поступает некрасиво, нецивилизованно и не справедливо», - считает депутат.

Также в сообщении напоминается, что в октябре 2009 года Конституционный Суд Украины признал неконституционными положения закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в части приостановки выплаты пенсий гражданам Украины на все время их проживания за границей. Кроме того, КС обратил внимание ВР на необходимость приведения в соответствии с Конституцией Украины положений других законов, регламентирующих выплату пенсий пенсионерам, проживающим за границей. В частности - Закона «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы», «О пенсионном обеспечении лиц уволенных с военной службы» и других законов.