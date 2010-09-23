68% французов поддерживают манифестации против повышения пенсионного возраста

68% французов поддерживают манифестации против пенсионной реформы, которые проводятся сегодня по всей стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией CSA для французской газеты L`Humanite.

При этом отмечается, что, если среди сторонников левых проведение манифестаций и акций протеста поддерживают 83% опрошенных, то среди сторонников правых – лишь 36%.

Высокую поддержку манифестации получили среди молодежи. Так, акции протеста поддерживают 80% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет, а также 73% опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет.

Опрос был проведен по телефону 21-22 сентября. В ходе исследования были опрошены 802 респондента по репрезентативной выборке.

Сегодня во Франции проходят манифестации и акции протеста против намерения правительства увеличить пенсионный возраст до 65 лет.