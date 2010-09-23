Фонд соцстрахования по безработице в августе выделил 229,3 млн. грн. 308 тыс. человек

В августе 2010 года Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы выделил 229,3 млн. грн. на помощь по безработице. Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

Согласно сообщению, среднеучетное количество безработных, которые получали помощь в течение августа, составило 308,7 тыс. лиц.

Размер помощи по безработице в среднем на одного безработного составил 743 грн., что на 16,3% меньше законодательно определенного размера минимальной заработной платы (888 грн.).