На Волыни в качестве эксперимента граждане будут получать льготы по оплате электроэнергии деньгами

Кабинет министров Украины утвердил Порядок предоставления гражданам льгот в денежной форме по оплате электроэнергии во время проведения эксперимента в Волынской области.

Соответствующее постановление КМУ (№866 от 22 сентября т.г.) обнародовано на сайте правительства.

«Согласиться с предложением Волынской областной государственной администрации о проведении в области во втором полугодии 2010 г. эксперимента по предоставлению льгот в денежной форме по оплате электроэнергии гражданам, которые имеют соответствующее право по закону», - говорится в документе.

Порядком предусмотрено, что гражданам, которые имеют право на льготы по нескольким законам, назначается денежная выплата по одному закону, на выбор.

Действие Порядка не распространяется на лиц, которые имеют особые заслуги и особые трудовые заслуги перед Родиной.

Предоставление льгот в денежной форме по оплате электроэнергии осуществляется органами труда и социальной защиты населения на основании заявления гражданина, который имеет право на соответствующие льготы, и данных Единого государственного автоматизированного реестра лиц, которые имеют право на льготы.

Сумма денежной выплаты определяется, исходя из размера скидки, на которую льготник имеет право по закону, с учетом установленной нормы потребления электроэнергии и тарифов на нее.

Денежные выплаты осуществляются ежемесячно через государственные предприятия почтовой связи или перечисляются на личный счет льготника в банке (по его выбору).

Финансирование расходов, связанных с проведением эксперимента, осуществляется за счет субвенции из Государственного бюджета местным бюджетам на предоставление предусмотренных законодательством льгот и жилищных субсидий населению.