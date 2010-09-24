Количество украинцев на учете в центрах занятости выросло

В августе количество украинцев, стоящих на учете в центрах занятости, увеличилось на 3,1 тыс. – до 416,1 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщил Государственный комитет статистики.

Согласно сообщению, за помощью в трудоустройстве в августе обратилось 97 тыс. человек против 103,5 тыс. в июле (в августе 2009 года – 79,2 тыс. человек).

При содействии Госслужбы занятости в августе текущего года было трудоустроено 58,1 тыс. граждан против 66 тыс. в июле. Уровень трудоустройства незанятых граждан, по сравнению с июлем 2010 года, сократился на 1,4 п.п. и в августе составил 11,4%.

Самый высокий уровень безработицы в августе наблюдался в Житомирской области (2,6%), самый низкий – в Киеве (0,3%).

Сокращение уровня безработицы на 0,1-3,7% в августе наблюдалось в 14 регионах. В Волынской области показатель уровня безработицы не изменился. Самый высокий рост безработицы был зафиксирован во Львовской области – на 2,4%.

Нагрузка на одно рабочее место в региональном разрезе составляет от 2 человек на 10 рабочих мест в Киеве до 244 человек в Черкасской области.