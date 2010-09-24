Пенсионный фонд с 1 августа пересчитал пенсии 172 тыс. пенсионеров

С 1 августа 2010 года Пенсионный фонд (ПФ) пересчитал пенсии 172 тыс. пенсионеров из числа инвалидов войны и участников боевых действий.

Как сообщается на официальном сайте ПФ, сумма дополнительных средств на выплату пересчитанных пенсий составила более 10,8 млн. грн., средняя выплата на одного пенсионера – более 60 грн. Пересчитанные пенсии выплачены в августе.

С 1 августа минимальный размер пенсии для инвалидов войны и участников боевых действий (без учета пенсии за особые заслуги перед Украиной) определен в следующих размерах: для инвалидов войны I группы – 240% прожиточного минимума для нетрудоспособных (1701,60 грн.), II группы – 215% (1524,35 грн.), III группы – 190% (1347,10 грн.), для участников боевых действий – 165% (1169,85 грн.).

На сегодня осуществляется перерасчет пенсионных выплат, предусмотренных с 1 октября, в связи с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц до 723 грн.

Перерасчет пенсий осуществлен для 12,8 млн. пенсионеров. Сумма дополнительных расходов составила более 142,5 млн. грн. Выплата пересчитанных пенсий будет проведена в октябре.