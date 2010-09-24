В Украине уменьшается задолженность по зарплате

В Украине задолженность по выплате заработной платы в августе 2010 года сократилась на 9% и на 1 сентября т.г. составила 1,409 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

В то же время, с начала года задолженность по выплате зарплаты сократилась на 4,3%.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 сентября т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве.

В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 сентября т.г. составила 241,763 млн. грн. (с начала года сократилась на 9,2%, в августе – на 15,3%), в Луганской – 133,171 млн. грн. (с начала года выросла на 0,6%, в августе – сократилась на 10,4%), в Харьковской – 119,611 млн. грн. (с начала года выросла на 0,1%, в августе – сократилась на 5,2%). На третьем месте по уровню задолженности среди регионов Украины остается Киев – 147,091 млн. грн. (с начала года выросла на 4,8%, в августе – сократилась на 12%).

В Госкомстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован в 15 областях Украины, а также в Киеве и Севастополе. Сокращение задолженности с начала года наблюдалось в 9 областях и АР Крым. В частности, самая низкая задолженность по заработным платам на 1 сентября была зафиксирована в Ривненской бласти – 10,271 млн. грн. (с начала года задолженность сократилась на 35,4%, в августе – на 16,3%), Ивано-Франковской – 10,575 млн. грн. (с начала года рост на 14,7%, в августе сокращение на 8,5%) и Тернопольской – 13,473 млн. грн. (с начала года рост – на 0,5%, в августе – на 9,6%). Самый низкий уровень задолженности зафиксирован в Черновицкой области – 5,866 млн. грн. (с начала года – рост 2,8%, в августе – сокращение 10,7%).

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, на 1 января 2009 года задолженность по выплате зарплаты в Украине составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (в апреле Госкомстат уточнил данные по задолженности по зарплате на 1 января и 1 февраля. По предварительной информации, задолженность на 1 января составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн.).

На 1 января 2008 года задолженность по зарплате в Украине составляла 668,7 млн. грн., на 1 апреля – 692,4 млн. грн., на 1 июля – 721,8 млн. грн.