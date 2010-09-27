Украина на одном из первых мест в Европе по уровню смертности от сердечных болезней

Украина занимает одно из первых мест среди стран Европы по уровню смертности от болезней системы кровообращения и инсультов. На этом акцентируется в документе Всемирной лиги сердца (ВЛС) по случаю Всемирного Дня сердца, который отмечается в мире в последнее воскресенье сентября.

По данным лиги, болезни системы кровообращения предопределяют больше половины всех случаев смерти и трети причин инвалидности. За последние 25 лет распространенность сердечно-сосудистых заболеваний среди населения Украины возросла в 3 раза, а уровень смертности от них увеличился на 45%.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении здравоохранения Киевской горгосадминистрации, ежегодно в Киеве регистрируется около 3 тысяч случаев инфаркта миокарда и больше 6 тысяч инсультов.

В 2009 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 17 тысяч 859 человек, с которых 21% – больные работоспособного возраста.

Ежегодно в Киеве 3,5-4 тысячи больных с заболеваниями системы кровообращения признаются инвалидами. Так, в 2010 году стали инвалидами в связи с болезнями системы кровообращения 1 тысяча 621 человек.

Нынешней темой Всемирная лига сердца определила здоровье на рабочем месте, а девиз: «Я работаю со здоровым сердцем». Его целью является необходимость максимально привлечь внимание людей к своему здоровью, сформировать понимание того, что на возникновение и протекание болезни можно и нужно активно влиять.

К основным факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний медики относят артериальную гипертензию, избыточный вес, повышенный уровень общего холестерина крови и его фракций, курение, гиподинамию и стрессы. Влиять на них возможно как медикаментозным, так и немедикаментозным путем, отмечают специалисты.

“Курение является наиболее распространенным среди работоспособного населения фактором риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Эта вредная привычка в три раза увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, приводит к повышенной склонности к тромбообразованию, кислородному голоданию клеток, спазму артерий, увеличивая тем самым артериальное давление”, - отмечается в документе.

“Избыточный вес, как правило, тесно связан с неправильными привычками и характером питания человека. Необходимо сбалансировать энергопоступление и энергозатраты в соответствии с возрастом, полом и характером труда. Для улучшения работы сердечной мышцы очень важны продукты, которые содержат калий (капуста, тыква, абрикос, чернослив, курага) и магний (морковь, свекла, салат, зелень петрушки, черная смородина, орехи)”, - отмечают медики.

Они также напоминают и о негативном влиянии избыточных психоэмоциональных нагрузок. “Общайтесь с природой и встречайте каждый новый день с улыбкой!”, - советуют специалисты.