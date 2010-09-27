Размер фонда оплаты труда в августе составил 24,9 млрд. грн.

Размер фонда оплаты труда в августе 2010 года составил 24,901 млрд. грн., в январе-августе – 190,088 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщает Государственный комитет статистики.

По итогам августа 2010 года количество занятых граждан составило 10,657 млн., что на 0,3% меньше, чем по итогам июля. В частности, в августе данный показатель был самым высоким в Донецкой (1,143 млн. граждан), Днепропетровской областях (922,2 тыс.) и в Киеве (1,22 млн.), самым низким – в Черновицкой (137,7 тыс. граждан), Тернопольской (178,8 тыс.) и Волынской областях (197,6 тыс.).

Количество работников, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, по итогам августа составило 54,6 тыс., что на 5,8% больше, чем по итогам июля. В режиме неполного рабочего дня (недели) по экономическим причинам в августе работало 530,9 тыс. украинцев - на 7% меньше, чем в июле.