Польша узаконит упрощенное трудоустройство для украинцев

Власти Польши планируют со следующего года законодательно закрепить возможность упрощенного трудоустройства для граждан Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель директора управления по делам иностранцев Пограничной службы Польши Анджей ЯКУБАШЕК.

«Политическое решение принято. Остается выписать соответствующее распоряжение», - сказал представитель Пограничной службы, которая совместно с инспекциями по труду контролирует легальность трудоустройства иностранцев в Польше.

По словам А.ЯКУБАШЕКА, власти Польши в новом документе вряд ли предусмотрят последующую либерализацию системы упрощенного трудоустройства для украинцев и граждан других государств, которые имеют право работать без официальных разрешений. По его словам, это связано в первую очередь с ростом уровня безработицы в Польше, которая превышает 11%.

А.ЯКУБАШЕК также отметил уменьшение злоупотреблений при упрощенной системе трудоустройства в Польше, которую иностранцы нередко использовали для получения визы, а дальше пытались нелегально выехать в другие государства Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, Польша с июля 2007 года разрешила гражданам Украины, РФ и Беларуси работать в Польше без официального разрешения, а только по зарегистрированной заявке работодателя, на протяжении шести месяцев в год.

Возможность упрощенного трудоустройства была внедрена в форме эксперимента до 2010 года, но в прошлом году Польша продолжила эксперимент еще и на текущий год и включила в него граждан Молдовы и Грузии.

С момента внедрения системы до конца прошлого года украинцы получили 320 тысяч заявок на работу, что составляет более 90% всех зарегистрированных.