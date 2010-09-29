Реальная зарплата в Украине в августе снизилась на 4,8%

Индекс реальной заработной платы в Украине в августе 2010 года снизился на 4,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В январе-августе т.г. индекс вырос на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самый высокий рост индекса реальной зарплаты в январе-августе этого года зафиксирован в Ривненской (14,2%), Волынской (13,5%) и Полтавской (13,3%) областях, самый низкий – в Киеве (4%), Севастополе (6,4%) и Харьковской области (7,2%).