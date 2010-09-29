Первый замглавы ПР: В бюджете есть средства компенсации малоимущим разницы в тарифах при повышении цены газа

В государственном бюджете заложены «все средства» для компенсации малоимущим разницы в тарифах при повышении цены на газ.

Об этом заявил вчера на брифинге в Донецке заместитель главы Партии регионов, народный депутат Владимир РЫБАК после участия в областной партконференции.

По словам В.РЫБАКА, повышением цены на природный газ население страны пугают представители предыдущей государственной власти. «Это пугают народ как раз те люди, которые привели страну к этому хаосу, и сегодня, прикрывая свою бездеятельность, отвлекают людей, чтобы в очередной раз их запугать и обмануть», - сказал народный депутат.

Он подчеркнул, что государство гарантирует малоимущим защиту, им не придется платить за коммунальные услуги больше, чем они платят сегодня, и это подкреплено соответствующими финансовыми ресурсами в бюджете.

«Президент Украины Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ ставит задачу, что ни один человек не должен быть обойден вниманием государства. То есть, в бюджете заложены полностью все средства для того, чтобы компенсировать разницу в тарифах, - объяснил В. РЫБАК. - И принят соответствующий закон, что люди должны платить, если они на пенсии, не более 10%, какие бы тарифы не были и какие бы цены не были; и не более 15% - работающие люди».

Он заверил, что местные органы власти сейчас проводят большую работу по предоставлению субсидий всем нуждающимся, а Министерство финансов направляет соответствующие средства.

«Поэтому, на сегодняшний день эта работа ведется органами местного самоуправления, Министерство финансов направляет деньги в регионы, и те люди, которые обратятся по упрощенной схеме с заявлениями, они получат компенсацию в полном объеме», - сказал В.РЫБАК. При этом он еще раз добавил: «Президент однозначно поставил такую задачу перед правительством. Поэтому, пусть никто никого не пугает».