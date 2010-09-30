Яценюк: повышение пенсионного возраста не решает проблему банкротства Пенсионного фонда

Повышение пенсионного возраста не решает проблему банкротства Пенсионного фонда Украины, заявил народный депутат, лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК на пресс-конференции в Днепропетровске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт Змін», А.ЯЦЕНЮК выразил убеждение, что проблему нехватки средств в Пенсионном фонде невозможно решить такими линейными решениями, как повышение пенсионного возраста граждан. «Это вопрос неразрывно связан с решением проблемы безработицы», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК считает, что «в следующем году «дыра» в бюджете Пенсионного фонда вырастет до 40 миллиардов гривен». По его словам, стране необходима пенсионная реформа, потому что «иначе вскоре пенсии платить будет неоткуда». При этом он добавил, что «повышение пенсионного возраста не решает проблему банкротства Пенсионного фонда». «Ту пенсионную реформу, которую предложила нынешняя власть, она переписала из письма Международного валютного фонда, который требовал повысить пенсионный возраст в Украине в обмен на очередной кредит», - отметил лидер партии «Фронт Змін».

По его словам, повышение пенсионного возраста возможно лишь в том случае, если в стране параллельно будет увеличиваться средняя продолжительность жизни. Он спросил: «Как можно повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин, если средняя продолжительность жизни мужчин в Украине составляет 62 года?», и добавил: «Ясное дело, таким образом решают проблему Пенсионного фонда - люди до пенсии просто не доживут».

А.ЯЦЕНЮК решение проблемы видит, в частности, во внедрении механизма стимулирования граждан до того, чтобы они сами принимали решение, когда выходить на пенсию. По его словам, «например, человек выходит на пенсию в 60 лет и получает пенсионные выплаты в размере, предусмотренном действующим законом, но человеку предлагают выйти на пенсию в возрасте 60 лет и 6 месяцев, и тогда он получит пенсию на 10% или 15% выше». «Но это должно быть решение самого человека, власть не имеет права его вынуждать», - отметил он.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, важнейшим в решении вопроса пенсионного обеспечения является решение проблемы безработицы. По его словам, «без этого невозможно решить пенсионный вопрос».

Он сказал: «Откуда берутся деньги в Пенсионном фонде? От граждан, которые работают, а сегодня у нас на 10 работающих людей приходится 9 пенсионеров». Лидер партии «Фронт Змін» отметил, что «через десять лет у нас будет с точностью до наоборот: те, кто на пенсии, будут превалировать».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что Украине нужна пенсионная реформа, а не просто повышение пенсионного возраста для того, чтобы получить кредит МВФ».